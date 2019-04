La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Madrid, Irene Montero, ha alentado hoy a un grupo de jóvenes a "organizarse" y "no rendirse" en la defensa de sus derechos y para conseguir una vida digna, que los chicos y chicas reclamaron con sus preguntas en materia de trabajo, vivienda, educación o feminismo.

"No hay soluciones mágicas, pero si no hay organización colectiva, si no hay mucha gente pensando qué hacer, otros con más poder que nosotros harán que todo se quede como está. Organizaros y no rendiros, porque la realidad demuestra que cuando uno se une al grupo, las cosas se consiguen", ha asegurado Montero.