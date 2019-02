La octava sesión del juicio ha visto cómo el líder del Ejecutivo durante el "procés" ha lamentado públicamente las imágenes de violencia del 1-O y ha reprochado a las autoridades del Govern no haberlas evitado, y cómo su vicepresidenta ha reconocido que el diálogo sobre el referéndum nunca fue una opción.

LA FRASE DEL DÍA: "Yo lo lamento muchísimo todas estas imágenes. Como pueden entender, no me gustan, ni éstas ni otras, por esto creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes".