El Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Josep Borrell, es optimista sobre las opciones de que haya un acuerdo de salida para el Reino Unido en las próximas horas. Según su experiencia de 34 años en asuntos europeos, los acuerdos se alcanzan siempre en el último momento y el precio de una salida sin acuerdo es demasiado alto para afrontarlo.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe y realizada a través de videoconferencia, el español Josep Borrell (Lleida, 73 años) echa la vista atrás y considera que sin los bulos generados en Londres en contra de la UE el Brexit no existiría. No obstante, añade que los británicos nunca quisieron una Europa política y se han bajado del tren cuando han visto que se encaminaba hacia una estación a la que no querían llegar.