El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo hoy que el acuerdo entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller, Angela Merkel, y su ala bávara (CSU) en materia de inmigración parece conforme a la legalidad europea, pero la institución lo estudiará en detalle.

"No he estudiado todavía la propuesta en detalle y he pedido al servicio legal de la Comisión Europea que lo mire. A primera vista, parece en conformidad con la ley de la Unión Europea (UE), pero todavía tenemos que estudiarlo con más detalle", dijo Juncker en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.