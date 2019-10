La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borrás. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

La portavoz de JuntsxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que el principal problema que hay ahora en la crisis de Cataluña es que haya un presidente "ciego, sordo y no mudo" porque no habla con quien tendría que hablar, Quim Torra, para buscar una salida a esta situación.

En declaraciones a los periodistas, Borràs ha criticado a Pedro Sánchez por no haber querido reunirse ayer con Torra y no haber visitado a todos los heridos que ha habido en los altercados registrados en Barcelona, y no solo a los policías nacionales.