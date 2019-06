Keita era hasta 2017 el comandante más joven de la unidad militar antidroga de Guinea y un feliz padre de familia, hasta que un torbellino de corrupción, violencia, éxodo y esclavitud le hizo acabar en el Aquarius, el barco que hace ya casi un año le salvó la vida en el Mediterráneo y le trajo a España.

"Es una nueva página de mi vida. Aquí he conocido la paz, todo el mundo me cuida y me trata bien", confiesa Keita en una entrevista con EFE en el área valenciana de protección internacional de Cruz Roja, cuyos profesionales y voluntarios le recibieron aquel 17 de junio de 2018 en un histórico dispositivo de emergencia y le han facilitado desde entonces asistencia legal, lingüística y laboral.