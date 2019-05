24 may. 2019

EFE Bruselas 24 may. 2019

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (d), con la primera ministra británica, Theresa May (i), en el Parlamento Europeo, el pasado mes de marzo. EFE/Archivo

La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, ha recibido la información sobre la dimisión de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, "sin alegría personal", pero se mostró dispuesto a trabajar con su sucesor.

"El presidente Juncker siguió el anuncio de la primera ministra May esta mañana sin alegría personal. El presidente apreció y le gustó mucho trabajar con la primera ministra May y, como ha dicho antes, Theresa May es una mujer con coraje por la que tiene gran respeto", declaró la portavoz de la CE Mina Andreeva, en la rueda de prensa diaria de la institución.