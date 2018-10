La primera ministra británica, Theresa May, dio unos pasos de baile mientras se dirigía a ofrecer su discurso ante el congreso anual del Partido Conservador en Birmingham (Reino Unido) el miércoles, 3 de octubre. EFE

La Comisión Europea (CE) reaccionó hoy al comentado baile a ritmo de ABBA de la primera ministra británica, Theresa May, con una buena dosis de humor y encadenando títulos de canciones de la célebre banda sueca para referirse a las negociaciones del "brexit.

"Apreciamos un pequeño baile. Hacen falta dos para bailar un tango, y preferimos que la música fuese 'Dancing Queen' (Reina del baile) que 'The winner takes it all' (El ganador se lo lleva todo)", comentó el portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas, ante una pregunta de un periodista británico formulada, también, con títulos de canciones de ABBA.