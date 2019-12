El ministro de Ciencia de Chile, Andres Couve (d), interviene en la presentación del informe "Ocean for Climate" este martes en Madrid. EFE/Kiko Huesca

El príncipe Alberto de Mónaco interviene en la presentación del informe "Ocean for Climate" este martes en Madrid. EFE/Kiko Huesca

El ministro de Cultura de España, José Guirao (d) interviene en la presentación del informe "Ocean for Climate" este martes en Madrid. EFE/Kiko Huesca

Los gobiernos de España y Chile han refrendado este martes su compromiso con la conservación de los océanos -capaces de regular el 90 por ciento del exceso de temperatura causado por el calentamiento global- en el marco de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), denominada COP Azul.

Ambos países han presentado hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza el informe Ocean for Climate (Océano para el clima), elaborado por la iniciativa 'Because the Ocean', una radiografía de la situación del océano que plantea medidas para que los países firmantes del Acuerdo de París aumenten la ambición.