Científicos, jefes de Estado y de Gobierno, ecologistas... catorce días de intervenciones en la COP25 del clima dan para muchas frases. Desde EFE hemos seleccionado una pequeña muestra de las pronunciadas por algunos de sus protagonistas de la "A" a la "Z" Y para empezar una frase anónima: "Están pasando un montón de cosas en nuestro planeta y ninguna es de las buenas". Mensaje de un niño en la iniciativa "Querida COP25..." de la Zona Verde de la COP, la dedicada a la sociedad civil. AL GORE

"Si pudiéramos acelerar los progresos que estamos haciendo, tendríamos la posibilidad de solucionar la crisis climática en el sentido de evitar sus peores consecuencias; sin embargo, no estamos avanzando lo suficiente, ni de lejos". El exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz Al Gore en una entrevista con EFE. La decisión de permanecer o no en el Acuerdo de París "está en manos del electorado estadounidense", que será convocado a las urnas en vísperas de la fecha en la que entraría plenamente en vigor la decisión de salir del acuerdo climático. ALEJANDRO SANZ "Todos somos culpables y todos somos partes de la solución". "El mundo contiene el aliento; no le defrauden". Alejandro Sanz, cantante y compositor español, en la apertura del segmento de alto nivel o ministerial de la COP. ANTONIO GUTERRES