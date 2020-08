"¿Qué habéis oído nuevo sobre el coronavirus?", preguntan los maestros al comenzar cada día en la escuela Streetlights, ubicada en uno de los barrios más conflictivos de Johannesburgo. La pregunta es simple, pero efectiva contra el miedo que se ve sobre las mascarillas, en los ojos de los alumnos.

"Yo he oído que encontraron una cura contra el virus en América"; "En Rusia liberaron leones porque la gente no cumplía las normas" o "No puedes verlo, pero puede matarte" son algunas de las respuestas que se oyen una mañana de mediados de agosto, en el aula de los niños de 8 años.