El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, advirtió este jueves de que la Eurocámara no aprobará ningún acuerdo del "brexit" sin la salvaguardia para Irlanda que el Reino Unido busca eliminar del texto, y confirmó que Bruselas no ha recibido aún propuestas "factibles" desde Londres para sustituirla.

"No habrá un acuerdo sin una salvaguardia (para Irlanda). Esa es nuestra posición clave. Si no quieren hablar sobre eso, significa que no quieren hablar en absoluto y que no hay nada de lo que hablar", zanjó Sassoli en una rueda de prensa en Bruselas.