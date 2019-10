Creía Isabel, la florista del cementerio, que con la llegada del nuevo inquilino a Mingorrubio su negocio iba a ir viento en popa. Pero este viernes pasaban las horas y sus flores rojas y amarillas seguían intactas en los cubos dispuestos junto a la verja donde ayer los nostálgicos de Franco colgaron, brazo en alto, una corona.

"No he vendido nada", reconocía la mujer cuyo hijo tiene la concesión del puesto de flores del camposanto más famoso de España. Normalmente va solo los domingos, en la fiesta del Pilar, en Semana Santa y por Todos los Santos, pero este viernes ha querido aprovechar, sin éxito, el tirón del traslado de los restos del dictador. "Me he adelantado un poquito", confesaba esperanzada.