El presidente de EE.UU., Donald J. Trump (dcha), y la primera ministra británica, Theresa May, bajan del escenario tras dar una rueda de prensa al término de la reunión que celebraron el viernes en Chequers, Aylesbury (Reino Unido). EFE

La foto del presidente Donald Trump agarrando del brazo a la primera ministra británica, Theresa May, al término de su reunión de trabajo celebrada ayer en Chequers (Inglaterra), ilustró hoy la mayoría de portadas de la prensa británica.

"The Guardian", "El Financial Times", "The Sun" y el "Daily Express", son algunos de los diarios que se decantaron por esta fotografía, que acompañaron de titulares que resaltaron la disposición del mandatario estadounidense a establecer un pacto comercial con el Reino Unido tras el "brexit".