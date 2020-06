Una viandante pasa delante de un bar cerrado en A Coruña, este viernes. Son muchos los hosteleros que han decidido no abrir sus negocios pese al avance de la desescalada. EFE/Cabalar

Un camarero sirve un par de cafés en la terraza de una cafetería en A Coruña, este viernes. El sector de la hostelería de A Coruña observa con "mucho miedo, agazapados y con mucha precaución" la situación actual después de más de tres semanas del pistoletazo de salida para arrancar la desescalada, porque las cuentas de quienes han abierto desde el primer día no salen. EFE/Cabalar

A Coruña, 5 jun (EFE)-. El sector de la hostelería de A Coruña observa con "mucho miedo, agazapados y con mucha precaución" la situación actual después de más de tres semanas del pistoletazo de salida para arrancar la desescalada, porque las cuentas de quienes han abierto desde el primer día no salen.

El presidente de la asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, que representa a 1.200 negocios de hostelería de un total de 1.852, que son los que actualmente figuran como negocios con actividad en la ciudad, asegura a Efe que es pronto para hacer un balance, pero su primera valoración es que el panorama "pinta muy, muy, muy feo y para que se reactive el sector, está todo muy verde".

El representante del sector en A Coruña no se atreve a hacer un diagnóstico todavía, pero adelanta que una parte del sector no resistirá la situación y afirma que "se verá al final de la crisis si es un 8, un 10 o un 15 %" de los locales los que definitivamente echarán el cierre, aunque por ahora ninguno ha solicitado el concurso de acreedores.

La mayor parte de los negocios está en compás de espera para evaluar cuáles son los pasos a seguir, pero de los que han abierto muchos han esperado hasta el 1 de junio, y los primeros datos que se conocen, tras haber pasado la Fase 1 y el trabajo ya hecho durante la Fase 2, apuntan a que el mercado "no tiene fuerza y que se está trabajando muy flojo".

Héctor Cañete, en permanente contacto con los locales de negocio que ya están funcionando, explica que en una de las calles más céntricas de A Coruña, como la calle Franja, "ayer estaba vacía y antes de ayer igual, no había un alma en las terrazas ni tampoco dentro de los locales".

Esta situación, para el presidente de la hostelería de A coruña, se debe a que "la gente mayor no está, no se mueven desayunos, los trabajos de oficina están parados y no se mueven los menús del día, así que los que han abierto tienen vacío y los que están cerrados tienen a la gente en casa".

Desde el sector se descarta que el problema tenga que ver con la reducción del aforo legal permitido durante la desescalada porque no existe demanda suficiente que cubra la capacidad que se ha establecido.

Creen que la falta de movilidad interprovincial es una de las causas y también que "no hay gente en los hoteles, muchos no han cobrado aún los ERTES y la situación de crisis económica que se avecina va a ser terrorífica", lo que en su opinión ha creado un ambiente de miedo y contención del gasto.

El consejo que trasmiten entre los hosteleros es que no tengan prisa por abrir y que, en caso de hacerlo, se den pasos cautelosos como "hacerlo en solitario, asomar un poco la patita y comprobar cómo está el mercado, porque abrir para perder no es una solución", comentan.

A pesar del clima de preocupación, Héctor Cañete valora el paquete de medidas que ha impulsado el Consistorio de A Coruña para la hostelería y el comercio, ya que es una propuesta "sin precedentes en España y el ayuntamiento es la única administración que ha salido con decisión a apoyar a las empresas con medidas muy claras y potentes que cuentan con nuestro apoyo total", ha dicho.

Los negocios de hostelería y del pequeño comercio podrán obtener ayudas a fondo perdido de hasta 1.500 euros para el pago del alquiler de sus locales, ayudas para el pago de los seguros sociales, bonos para incentivar el consumo, la condonación durante todo el año de la tasa de terrazas y la de basuras durante tres meses.

Carlos Alberto Sánchez