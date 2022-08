La ministra de Justicia culpa al líder del PP de "perpetuar" un CGPJ que no representa a los ciudadanos

La ministra de Justicia, Pilar LLop, en una entrevista con Efe, ha dejado claro que el Gobierno no contempla otro escenario que no sea renovar el CGPJ y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "perpetuar" un Consejo General del Poder Judicial "que ya no responde al sentir de los ciudadanos". EFE/Mariscal