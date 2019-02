El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que no descarta ninguna opción para poner fin a la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas la moción de censura, un planteamiento ahora remoto al que no le salen los números, porque aun con el apoyo de Ciudadanos no alcanzaría la mayoría absoluta.

En una entrevista con Efe, Casado se ha expresado con dureza para hablar de la negociación que el Gobierno ha iniciado con los partidos catalanes, en cuya mesa podría entrar en próximas fechas un "relator" encargado de dar fe de aquello que hablen los partidos, entre otras funciones.