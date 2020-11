La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez. EFE/Sociedad Española de Epidemiologia

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, apuesta por fortalecer el sistema de detección de contagios y no tanto por ampliar los lugares para realizar pruebas diagnósticas, como piden Madrid y Cataluña. "No es cuestión de hacerlas en más sitios, sino de hacerlas bien", subraya en una entrevista con Efe.

"No veo la ventaja de hacer antígenos en las farmacias", recalca la recién nombrada presidenta de los epidemiólogos en una entrevista con Efe, en la que destaca la necesidad de, apenas la situación lo permita, retomar el rastreo de contactos, ahora "en segundo plano" con la segunda ola de la pandemia.