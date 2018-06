Bajo el lema "WakEUP, revive Europe!" ("Despierta, revive Europa"), la Unión de Federalistas Europeos (UEF, por sus siglas en inglés) se congregaron hoy en los alrededores del Consejo para mejorar y reformar Europa, con motivo de la cumbre europea que se celebra en Bruselas hasta mañana.

Durante la manifestación, los organizadores portaron banderas europeas y pancartas en las que se podía leer "Our Europe wants more" ("Nuestra Europa quiere más") o "Stop talking, get it done" ("Parad de hablar, llevadlo a cabo") para reivindicar que Europa necesita un cambio.