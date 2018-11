La abogada pakistaní Zainab Malik, especializada en víctimas de agresión sexual y personas en el corredor de la muerte, asegura a Efe que las mujeres "se avergüenzan aún" de denunciar los abusos de su marido y recuerda que "la violencia doméstica no está reconocida" como delito en Pakistán. EFE

La abogada pakistaní Zainab Malik, especializada en víctimas de agresión sexual y personas en el corredor de la muerte, asegura a Efe que las mujeres "se avergüenzan aún" de denunciar los abusos de su marido y recuerda que "la violencia doméstica no está reconocida" como delito en Pakistán.

"Una mujer no iría a un tribunal a denunciar a su marido por violarla o pegarla. No sería su primera opción. Primero porque se sentiría muy avergonzada de decirle a la policía que su marido le pega, y segundo porque los policías son todos hombres, no están sensibilizados hacia este tipo de quejas", advierte esta letrada.