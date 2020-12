Los laboratorios privados que han abierto sus puertas este sábado en Madrid se han encontrado con largas colas de personas esperando para hacerse una PCR 72 horas antes de viajar a Canarias, de lo contrario tendrán que aislarse a su llegada.

"He llegado a las ocho de la mañana para hacerme una PCR para ir a ver a mis familiares. Llegué a las ocho menos diez, el laboratorio cierra a las 10:30, tiene pinta de que me voy a quedar fuera. A ver si hay suerte y entro, pero me temo que no", ha dicho a Efe un joven canario, como muchos de los que estaban en la cola.