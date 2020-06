Varios profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid, junto con representantes de CCOO se han concentrado este lunes ante la Consejería de Educación madrileña para darle "una última oportunidad" y que posponga las pruebas presenciales de certificación de idiomas antes de seguir adelante con la huelga, que dará comienzo este martes, 16 de junio.

Unos 20.000 alumnos podrían presentarse a estas pruebas que suponen "un riesgo para la salud del alumnado y del profesorado", según los profesores que han acudido a la concentración portando carteles que decían "No somos conejillos de indias", "Los directores de los centros no son epidemiólogos" o "La seguridad no se improvisa".