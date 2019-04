La líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, no cree que Vox sea antifeminista, recuerda que es "una escisión del Partido Popular" y no descarta un pacto con esa formación política en el Parlamento Europeo.

"No he visto nada en lo que ha podido decir o hacer Vox que me permita considerar que son antifeministas", aseguró en una entrevista con la televisión europea "Euronews".