Este año "no hay fiesta de San Fermín y no debería haber actos paralelos", han sostenido la presidenta de Navarra y el alcalde de Pamplona, quienes se han unido para hacer un llamamiento en ese sentido y han instado a demostrar que "somos los mejores organizando fiestas y también no organizándolas".

El carácter internacional de las fiestas de San Fermín va a hacer que personas de todo el mundo se fijen en lo que pase en la capital navarra de 6 al 14 de julio, han apuntado, por lo que Pamplona cuenta con una "oportunidad magnifica de contribuir al mensaje de prevención y conciencia social" ante la COVID-19.