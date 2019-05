23 may. 2019

EFE Madrid 23 may. 2019

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que "los amigos de Isa Serra", la cabeza de lista de Podemos, imparten talleres en los colegios donde hablan de "zoofilia y parafilia", algo que es falso.

Cerca de 60 centros escolares de la región ofrecen cursos para prevenir casos de acoso por homofobia, pero solo abordan temas de sexualidad a partir de la ESO y su programa no incluye la zoofilia.

MONASTERIO (Vox): "A nuestros niños, con 8 años, se les dan unos cursillos en los que les dicen que tienen que probar a ser niña, y a la niña ser niño, y todo esto con 8 años. Y probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a las demás. Y hablan de zoofilia, de parafilia... Todo esto se lo cuentan en talleres de los amigos de Isa Serra".

Monasterio realizó estas declaraciones en una entrevista con esRadio este miércoles.

DATOS: La afirmación de la candidata de Vox es incorrecta por varias razones: no se imparten cursos de sexualidad en educación Primaria, los cursos sobre sexualidad que se imparten en Secundaria no hablan de "zoofilia" y la ONG que forma a los voluntarios que imparten estos talleres no tiene vinculación con Podemos.

El origen de las críticas de Monasterio está en el "Guion para las charlas de prevención del acoso escolar homofóbico" elaborado por el Colectivo de LGTB+ de Madrid (COGAM).

Es un documento que la propia candidata exhibió durante el debate de los aspirantes a presidir la Comunidad organizado por la Ser y El País este lunes, y en el que basa sus afirmaciones sobre la existencia de cursos en los que se menciona la "zoofilia", confirman a Efe desde el gabinete de prensa de Vox.

El guion mostrado por Monasterio, en concreto, está en desuso, ya que fue sustituido por otro en 2014, titulado "Taller de sensibilización frente al acoso escolar LGTB-fóbico".

Además de elaborar estos manuales para los formadores voluntarios, COGAM les prepara tras comprobar que reúnen ciertos requisitos, entre ellos el de no haber cometido delitos sexuales.

Una vez instruidos, los voluntarios acuden a centros de Primaria y Secundaria para dar las charlas, "siempre en pareja o en tríos" y supervisados por un orientador o profesor, que también reciben una copia de la guía del curso "para que vean todo lo que se trabaja", explica a Efe el técnico de educación de COGAM José Vela.

El manual para Secundaria sobre el acoso homofóbico -que nunca reciben los estudiantes- tiene un capítulo dedicado a las "prácticas sexuales" en el que se definen las "parafilias" como "comportamientos sexuales en los que la fuente predominante de placer se obtiene por vías de erotismo no generalizadas socialmente".

El documento precisa que algunas de ellas, como la "zoofilia" y la "pedofilia", están "catalogadas como delito".

Vela aclara que estas prácticas en ningún caso forman parte del programa del curso y que solo se incluyen en el manual para que el instructor "esté preparado" ante cualquier pregunta de los menores.

"Queremos que sepan que las parafilias no tienen nada que ver con la LGTB" y que las prácticas sexuales "siempre tienen que ser consentidas. En la zoofilia, el animal no te puede dar su consentimiento, entonces esa práctica no es válida", explica.

Por otro lado, en los cursos organizados por COGAM para alumnos de Primaria, a partir de los 8 años, "se trabaja la diversidad familiar y la tolerancia".

"Jamás se habla de prácticas sexuales, como mucho de amor", puntualiza el técnico.

COGAM es una ONG madrileña perteneciente a la Federación Española LGTB (FELGTB) que fue creada en 1985 para trabajar por los derechos de este colectivo y que ha sido declarada de utilidad pública.

La organización niega su vinculación con Podemos, defiende su independencia y sostiene que ha colaborado desde 1994 para impartir estos cursos con "todos los partidos políticos" que han gobernado en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, actualmente en manos de Ahora Madrid y el PP, respectivamente.

Posteriormente, Monasterio, en declaraciones a Antena3, ha reiterado este jueves que en los colegios madrileños han circulado "folletos (en los que) se enumeraban todos los tipos de prácticas sexuales, y entre otros se hablaban de zoofilia, parafilia".

Según COGAM, los únicos documentos en los que se menciona la "zoofilia" es el mencionado "Guion para las charlas de prevención del acoso escolar homofóbico", que solo se reparte a formadores y profesores de la ESO, indica la técnica en educación y atención a jóvenes LGTB+ de la ONG Sara Guilló.

COGAM no tiene folletos para los cursos que imparte en Primaria, donde sus técnicos trabajan en dinámicas de grupo con los niños para que entiendan los diferentes modelos de familia y desmontar estereotipos de género.

Por su parte, la Consejería de Educación indica a Efe que ningún colegio ha denunciado ante el Gobierno autonómico que se hayan impartido contenidos relacionados con la "zoofilia" y aclara que, si se hubiera hecho, se habrían denunciado y tomado medidas para suprimirlos.

A preguntas de EFE, Vox no ha precisado el colegio o colegios en los que según Monasterio se han difundido estos folletos.

