Hasta ahora, la historia de la evolución humana se ha reconstruido con la información aportada por los fósiles que se iban excavando en los yacimientos pero, cada vez más, gracias a las nuevas tecnologías, los científicos pueden revisar las piezas, afinar el diagnóstico y publicar nuevos hallazgos.

Uno de ellos, publicado en la revista Journal of Human Evolution, lo ha llevado a cabo un equipo internacional de científicos liderado por Song Xing, del Institute of Vertebrate Paleontology and Palaeoanthropology de Pekín y en el que han participado los investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, María Martinón-Torres y José María Bermúdez de Castro.