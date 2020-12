La Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido este jueves de que los test serológicos de autodiagnóstico que se venden en farmacia carecen del aval científico de fiabilidad y ha descartado que estos establecimientos sean los adecuados para realizar los de antígenos como quieren Madrid y Murcia.

En un comunicado, así, la OMC considera que los "autotest/test en las farmacias" no son "las mejores medidas en Navidad para evitar nuevos contagios y una no deseable tercera ola en enero", pero sí "evitar las cenas y comidas reuniones y celebraciones entre no convivientes habituales, en unas fiestas que deben y pueden ser distintas".