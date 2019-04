El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) criticó este viernes al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y lo calificó como una "banda de locos", en la primera entrevista que concedió a dos diarios desde la sede policial en la que cumple pena por corrupción.

"Vamos a hacer una autocrítica general a este país. Lo que no puede ser es que sea gobernado por esa banda de locos. El país no lo merece y, sobre todo, el pueblo no lo merece", afirmó Lula en la entrevista concedida al diario español El País y al brasileño Folha de S.Paulo.