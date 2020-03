La Comunidad de Madrid medicaliza desde hoy, y en un primera fase, entre 3.000 y 4.000 camas en hoteles para pacientes con coronavirus que no han sido dados de alta y por tanto no pueden volver a sus casas, pero que no requieren cuidados intensivos en los hospitales.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha explicado este miércoles, en declaraciones remitidas a los medios tras el Consejo de Gobierno, que el objetivo es "ofrecer otros lugares de aislamiento" a personas que son "vulnerables" y no han recibido el alta, "pero que no pueden estar ocupando una cama de UCI porque no son pacientes críticos".