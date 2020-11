Una de las profesoras más activas en las redes sociales para contar el día a día en un aula guarda el anonimato bajo el pseudónimo de "Maestra de pueblo", con el que acaba de escribir su tercer libro, recordando con humor una profesión de la que parece que solo nos acordamos en momentos puntuales.

En una entrevista con Efe, esta peculiar docente afirma que hace falta una cambio legislativo y una derogación de la Lomce, pero que la Lomloe "suena al remiendo de un remiendo".

Para "Maestra de pueblo. Borrón y cuenta nueva" (editorial Grijalbo) ha vuelto a contar con las ilustraciones de Cristina Picazo y, aunque no le ha dado tiempo a incluir anécdotas relativas con la covid-19, dice que "hay muchas historias que contar sobre la enseñanza "online" en casa, muchas anécdotas graciosas pero también mucho drama".

PREGUNTA: ¿De dónde saca tiempo una profesora para escribir libros?

RESPUESTA: Eso mismo me pregunto. Al final sale de quitar horas de sueño y tiempo a los fines de semana. Mi familia lleva bien la cuenta.

P: "Maestra de pueblo" tiene ya en el nuevo libro un puesto fijo. ¿Es la ilusión de todo profesor?

R: Para cualquier docente que haya estado mucho tiempo siendo interino, conseguir la plaza y tener un destino definitivo supone una alegría pero también un descanso. La incertidumbre de no saber si te van a llamar, si vas a tener que vivir lejos de tu familia o vas a cobrar el verano acaba minando la moral.

Aunque también tener una plaza fija y un destino definitivo para siempre puede esconder sorpresas.

P: No le ha dado tiempo a meter la covid en la historia. ¿Escribirá sobre ello?

R: Espero que para un próximo libro esté la COVID tan olvidada que no tenga que escribir sobre ello.

Este curso escolar está siendo complicado porque supone un reto educativo tremendo, hay cientos de protocolos, normas, medidas de seguridad que hacen que los contenidos educativos hayan pasado a un segundo plano pero, a pesar de todo, veo a los docentes ilusionados y a los alumnos contentos por volver al aula.

Nadie quiere volver a un confinamiento domiciliario ni a la educación "online". Hay muchas historias que contar sobre la enseñanza "online" en casa, muchas anécdotas graciosas pero también mucho drama.

P: Los chats de los padres vuelven un curso más. ¿Deberían limitarse?

R: Los grupos de whatsapp cumplen una función muy importante, el problema es el uso que se le dé. Hay muchas familias que por motivos laborales no pueden llevar o recoger a sus hijos al cole y los grupos de whataspp les mantienen al tanto de lo que pasa en el colegio y les ayuda a tener una comunicación fluida con el resto de las familias.

Pero si se utilizan como una agenda de tus hijos o el medio para canalizar las quejas hacia el profesorado pierden todo el sentido y dejan de ser útiles.

P: ¿Está de acuerdo con que puedan dar clase titulados sin el máster correspondiente?

R: Puedo entender que, en situaciones excepcionales, haya que tomar medidas excepcionales, pero para enfrentarse a un grupo de alumnos no sólo es necesario dominar mucho la materia que tienes que impartir. La parte metodológica y didáctica es muy importante. Esos titulados ni conocen la realidad de un aula ni de metodologías emergentes ni saben de recursos didácticos ni de normativa.

Se desprestigia, en cierta manera, la labor docente.

P: ¿Qué opina de la nueva ley educativa que se prepara, la Lomloe, beneficiará a los docentes?

R: No cabe duda de que hace falta una cambio legislativo y una derogación de la Lomce, pero hacer una reforma de la ley actual, que ya estaba modificando parcialmente a la LOE, suena al remiendo de un remiendo. Y más si esta reforma se hace deprisa y corriendo, sin un consenso amplio entre todos los sectores educativos y sin abordar cambios sustanciales.

Esto es como cuando salió "Indiana Jones 4", tenías ganas de verla pero ya sabías que no iba a ser buena.

P: ¿La enseñanza "online" es el futuro?

R: Espero que no. Ha quedado demostrado durante el confinamiento que la labor del docente dentro del aula se hace imprescindible, no solo como transmisores de conocimientos sino como parte importante para desarrollar sus habilidades, gestionar sus emociones. Y no sólo por la labor docente, sino también por todo lo que se vive en el aula.

La función socializadora del colegio no la puede suplir un conexión "online".

Por Pilar Rodríguez Veiga