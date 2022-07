Marimar Blanco ha pedido este domingo, durante el acto conmemorativo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de su hermano por ETA, que la memoria democrática reconozca la verdadera historia del terrorismo, con "buenos y malos, con vencedores y vencidos".

"No podemos permitir que tanto dolor se olvide, que se borre a los culpables o que el sacrificio de inocentes no sirva para nada; no queremos ser solo un estereotipo de sufrimiento, queremos justicia, que se respete la verdad de lo que ha ocurrido sin intoxicaciones", ha señalado.