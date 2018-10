El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que se difundieron fotos manipuladas que no se correspondían con los acontecimientos ocurridos en el referéndum ilegal del 1-O en 2017 en Cataluña, aunque ha reconocido que ello no resta gravedad a unos hechos que "no nos gusta ver a ningún ciudadano de bien".

Marlaska ha hecho estas manifestaciones en el Pleno del Senado en respuesta a la parlamentaria del ERC Mirella Cortés sobre las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien señaló que el anterior Ejecutivo "no acertó" al querer frenar las votaciones del 1-O con una intervención policial que "proyectó imágenes muy penosas, muchas de ellas falsas" y que "dañó gravemente la reputación española".