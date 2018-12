Marruecos dijo hoy que un referéndum de autodeterminación para el Sahara Occidental está totalmente fuera de la mesa de negociación con el Frente Polisario, con el que acaba de reanudar conversaciones sobre esa antigua colonia española bajo los auspicios de la ONU.

"Un referéndum no está en el orden del día. Marruecos no ha establecido condiciones, sino parámetros para una solución realista, pragmática y duradera. Todo lo que no reúna estas condiciones no está sobre la mesa", dijo el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita.