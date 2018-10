La primera ministra británica, Theresa May, negó hoy que esté pensando en convocar elecciones anticipadas en los próximos meses, después del 29 de marzo de 2019, fecha prevista de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"No, no estamos preparando unas nuevas elecciones generales. No sería en interés de la nación", dijo May en una rueda de prensa en Oslo, donde participa en un foro organizado por el Consejo Nórdico.