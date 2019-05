16 may. 2019

EFE Berlín 16 may. 2019

La canciller alemana Angela Merkel ofrece una rueda de prensa junto al primer ministro holandés Mark Rutte (no aparece en imagen) en la Cancillería, este jueves en Berlín, Alemania. EFE

La canciller alemana, Angela Merkel, descartó hoy categóricamente aspirar a algún cargo en la política europea una vez finalice su legislatura en 2021.

"Sigue vigente lo que dije en relación con mi despedida de la presidencia del partido y mi decisión de no volver a postularme en 2021 respecto a que no estaré disponible para ningún otro cargo político, no importa donde sea, tampoco en Europa", zanjó durante una rueda de prensa con el primer ministro holandés, Mark Rutte.