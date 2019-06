El asesinato de Ana Lucía a manos de su pareja ocurrido este viernes en Córdoba ha elevado a mil el número de mujeres víctimas mortales de violencia machista contabilizadas desde 2003, año en el que empezaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Mil mujeres que tienen rostro, nombre, hijos, familia, amigos... Unas vidas a las que un asesino puso fin por el simple hecho de ser mujeres, por no doblegarse, por no someterse, por querer ser libres.

Mil mujeres de las que la Agencia Efe ha querido dejar constancia pese a las dificultades y la imposibilidad de identificar a tres de ellas.

Una trágica lista que comienza hace dieciséis años con Yaneth, de 28 años, arrojada por su novio desde un segundo piso en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003, y acaba con el de Ana Lucía. En realidad la lista no acaba, solo continua.

Porque Yaneth y Ana Lucía sólo ponen nombre a los números uno y mil de una lista que es mucho más extensa, que componen miles de mujeres que no constan, que no existen, porque sus asesinatos se cometieron en una época en la que la violencia sobre ellas estaba normalizada, en la que vivían supeditadas a sus novios o maridos, en la que no tenían los mismos derechos y en la que eran consideradas algo inferior y de su propiedad.

Una de esas mujeres "que no consta" es Ana Orantes. Asesinada en 1997 por su marido tras cuarenta años de palizas y violaciones. Un día no pudo más y se atrevió a contar su historia ante las cámaras de Canal Sur.

Trece días después de ese acto de valentía que supuso un antes y un después en la concepción que la sociedad española tenía de la violencia machista, su marido le dio una paliza, la ató a una silla y la quemó viva delante de uno de sus ocho hijos.

Ana Orantes fue la voz de las miles de mujeres que no se atrevían a alzar la suya para denunciar los malos tratos. Su testimonio tuvo un impacto decisivo, revolvió conciencias y puso nombre a la violencia de género.

A continuación, se adjunta la lista de las mil mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003.

2003

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

1 Yaneth 28 07-ene-03 Andalucía

2 Rocío 35 11-ene-03 Cataluña

3 Zorla 35 14-ene-03 Islas Canarias

4 Maite -- 14-ene-03 Cataluña

5 Isabel 49 19-ene-03 Andalucía

6 Silvia 31 24-ene-03 Cataluña

7 Cristina 34 27-ene-03 La Rioja

8 Encarnación 80 28-ene-03 Andalucía

9 Mónica 30 03-feb-03 La Rioja

10 Rosario 76 09-feb-03 Andalucía

11 María del Carmen 72 10-feb-03 Galicia

12 Gloria 28 11-feb-03 Cataluña

13 Manuela 71 05-mar-03 Comunidad de Madrid

14 Elena 28 15-mar-03 Andalucía

15 Inmaculada 28 18-mar-03 Región de Murcia

16 Antonia 49 18-ma-03 Galicia

17 Manuela 38 24-mar-03 Andalucía

18 Isabel María 38 28-mar-03 Andalucía

19 Dora 40 02-abr-03 Comunidad Foral de Navarra

20 María José 38 05-abr-03 Comunidad Valenciana

21 Daniela -- 07-abr-03 Comunidad Valenciana

22 Silvia 42 13-abr-03 Cataluña

23 Yaiza 25 15-abr-03 Islas Canarias

24 Liliana Rocío 34 06-may-03 Cataluña

25 María Matilde 43 08-may-03 Castilla-La Mancha

26 Dolores 48 13-may-03 Cataluña

27 María José 28 21-may-03 Comunidad Valenciana

28 Patricia Susana 29 23-may-03 Aragón

29 Cándida 39 30-may-03 Galicia

30 María Rosario 35 01-jun-03 Aragón

31 María Sonia -- 07-jun-03 Principado de Asturias

32 Francineide 39 09-jun-03 Región de Murcia

33 Ana María 52 11-jun-03 Cataluña

34 Victoria 35 13-jun-03 Ciudad Autónoma de Ceuta

35 Francisca 45 23-jun-03 Castilla y León

36 Teresa 65 29-jun-03 Cataluña

37 Carmen 35 30-jun-03 Galicia

38 Luz María 32 08-jul-03 Galicia

39 Carmen 47 09-jul-03 Islas Baleares

40 María 48 11-jul-03 Comunidad de Madrid

41 Ana María 28 13-jul-03 Castilla-La Mancha

42 Silvia -- 23-jul-03 Cataluña

43 María Amparo -- 24-jul-03 Comunidad Valenciana

44 Felisa 37 28-jul-03 Cantabria

45 María del Mar 34 28-jul-03 Cataluña

46 María Teresa 72 02-ago-03 Castilla y León

47 Candelaria 37 05-ago-03 Islas Canarias

48 María Asunción 60 06-ago-03 Islas Baleares

49 Margarita 58 06-ago-03 Islas Baleares

50 Rosenda 40 12-ago-03 Cataluña

51 Rocío -- 17-ago-03 Islas Canarias

52 Alejandra 20 21-ago-03 Comunidad Valenciana

53 Emilia del Carmen 50 23-ago-03 Comunidad de Madrid

54 Gertrudis 90 13-sep-03 Andalucía

55 Francisca 48 18-sep-03 Andalucía

56 Rocío 22 19-sep-03 Principado de Asturias

57 María José 25 28-sep-03 Comunidad Valenciana

58 Susana Beatriz 30 09-oct-03 Región de Murcia

59 María del Carmen 34 24-oct-03 Extremadura

60 María Jesús 27 03-nov-03 Andalucía

61 María José 45 08-nov-03 Andalucía

62 Dagmar 48 08-nov-03 Islas Canarias

63 Cecilia 31 11-nov-03 Islas Baleares

64 María Rafaela 38 11-nov-03 Andalucía

65 Concepción 50 12-nov-03 Comunidad Valenciana

66 María del Carmen 36 16-nov-03 Andalucía

67 Raquel 41 21-nov-03 Castilla y León

68 Gloria Palmira 57 26-nov-03 Castilla y León

69 Glenda 26 05-dic-03 Comunidad de Madrid

70 María José 34 14-dic-03 Islas Canarias

71 Pilar 40 20-dic-03 Comunidad de Madrid

2004

72 Pilar 40 02-ene-04 Islas Baleares

73 Matilde 81 19-ene-04 Extremadura

74 Endurance 33 03-feb-04 País Vasco

75 María Isabel 34 03-feb-04 Islas Baleares

76 Laura 24 06-feb-04 Andalucía

77 Josefa 79 24-feb-04 Andalucía

78 Verónica 27 27-feb-04 Comunidad de Madrid

79 María Elena 31 02-mar-04 Cataluña

80 Souad 24 21-mar-04 Andalucía

81 Esmeralda 22 21-mar-04 Aragón

82 Ana 39 23-mar-04 Andalucía

83 Carmen 59 27-mar-04 Islas Canarias

84 Encarnación 46 31-mar-04 Andalucía

85 Margarita 53 05-abr-04 Comunidad de Madrid

86 María Ángeles 76 06-abr-04 Andalucía

87 Luisa Fernanda -- 20-abr-04 Castilla-La Mancha

88 Dolores 46 27-abr-04 Comunidad de Madrid

89 Irina 26 28-abr-04 Andalucía

90 Jennifer Irene -- 30-abr-04 Comunidad Valenciana

91 Silvia 31 03-may-04 Cataluña

92 Leonor 82 06-may-04 Castilla y León

93 Melody 15 06-may-04 Cataluña

94 Isabel 60 09-may-04 Comunidad Valenciana

95 Beatriz 19 16-may-04 Andalucía

96 Amelia 62 20-may-04 Aragón

97 Khadija 24 27-may-04 Castilla-La Mancha

98 Noelia 19 30-may-04 Andalucía

99 Carla 18 02-jun-04 Comunidad Valenciana

100 Casimira 64 09-jun-04 Andalucía

101 Betty de Jesús 42 11-jun-04 Andalucía

102 Candelaria 70 23-jun-04 Comunidad Valenciana

103 Josefa 74 28-jun-04 Comunidad Valenciana

104 Ezequiela Mercedes 60 30-jun-04 Comunidad Foral de Navarra

105 Josefa 71 05-jul-04 Comunidad de Madrid

106 Ana María 15 05-jul-04 Región de Murcia

107 Fabiola Dolores 32 06-jul-04 Islas Canarias

108 Manuela 46 06-jul-04 Cataluña

109 María del Carmen 40 08-jul-04 Andalucía

110 Sandra Lorena 40 30-jul-04 Región de Murcia

111 Julie 34 30-jul-04 Andalucía

112 Mercedes 39 01-ago-04 Comunidad Valenciana

113 Ana María 37 17-ago-04 Castilla-La Mancha

114 María Nadia 28 17-ago-04 Comunidad de Madrid

115 Carmen 42 20-ago-04 Andalucía

116 Agustina 52 24-ago-04 Cataluña

117 Alejandra 31 30-ago-04 Cantabria

118 Yauhenica 19 08-sep-04 Cataluña

119 Antonia 88 14-sep-04 Cataluña

120 Elisa 35 14-sep-04 Cantabria

121 Shumei 43 15-sep-04 Cataluña

122 Teodora 40 16-sep-04 Castilla y León

123 Josefina 79 19-sep-04 Andalucía

124 Adama 27 27-sep-04 País Vasco

125 María Teresa 55 04-oct-04 Andalucía

126 Luz Amelia 41 04-oct-04 Comunidad Valenciana

127 María Teresa 66 06-oct-04 La Rioja

128 Alfonsa 35 08-oct-04 Andalucía

129 Liz Paola 15 14-oct-04 Cataluña

130 Suxia 49 14-oct-04 Región de Murcia

131 María Teresa 36 22-oct-04 Andalucía

132 Ana María -- 24-oct-04 País Vasco

133 Christiane 60 26-oct-04 Comunidad Valenciana

134 Manuela 43 28-oct-04 Comunidad Valenciana

135 María de los Ángeles 18 29-oct-04 Andalucía

136 María del Carmen 33 08-dic-04 Cataluña

137 María Victoria 54 12-dic-04 País Vasco

138 Nicolasa 82 13-dic-04 Extremadura

139 Luisa 57 14-dic-04 Cataluña

140 Alicia 33 14-dic-04 Galicia

141 Simona -- 20-dic-04 Castilla-La Mancha

142 Emilse -- 25-dic-04 Región de Murcia

143 Rosa María -- 26-dic-04 Galicia

2005

144 Jenny Patricia 41 10-ene-05 Región de Murcia

145 María 84 12-ene-05 Aragón

146 María Oelia 32 16-ene-05 País Vasco

147 Veronika 26 16-ene-05 Islas Baleares

148 Inmaculada 22 24-ene-05 Andalucía

149 María M. 61 24-ene-05 Castilla-La Mancha

150 Amparo 23 07-feb-05 Comunidad Valenciana

151 Berta 22 08-feb-05 Comunidad Foral de Navarra

152 Ana Rosa 25 16-feb-05 Andalucía

153 Amina 31 20-feb-05 Región de Murcia

154 Carmen 84 28-feb-05 Andalucía

155 Renate 68 02-mar-05 Islas Baleares

156 Irina 19 28-mar-05 Andalucía

157 Isabel -- 30-mar-05 Comunidad de Madrid

158 A. L. 32 02-abr-05 Castilla y León

159 María Isabel 21 05-abr-05 Andalucía

160 María Isabel 52 06-abr-05 Cataluña

161 Teresa Asunción 36 14-abr-05 Comunidad Valenciana

162 Agustina de los Ángeles 26 20-abr-05 Islas Canarias

163 Rocío 24 13-may-05 Castilla y León

164 Gregoria 44 17-may-05 Islas Canarias

165 Aisha 26 25-may-05 Cataluña

166 María 73 27-may-05 Aragón

167 Mamona 34 02-jun-05 Comunidad de Madrid

168 Rosaura 82 07-jun-05 Castilla-La Mancha

169 Nelly Sully 44 07-jun-05 Cataluña

170 Claudina 46 20-jun-05 Islas Canarias

171 Argelin 37 24-jun-05 Comunidad Foral de Navarra

172 Asunción 66 29-jun-05 Comunidad Valenciana

173 María Carmen 66 04-jul-05 Aragón

174 Irlanda Roxana 34 17-jul-05 Comunidad de Madrid

175 María Consol 55 21-jul-05 Cataluña

176 Esther 35 27-jul-05 Comunidad de Madrid

177 Julia 39 07-ago-05 Castilla y León

178 Ana María 45 19-ago-05 Islas Baleares

179 María Ángeles 24 21-ago-05 Comunidad Valenciana

180 Elena 27 23-ago-05 Principado de Asturias

181 María Josefa 41 26-ago-05 Islas Baleares

182 Celine -- 28-ago-05 Comunidad Valenciana

183 Isatou 18 14-sep-05 Andalucía

184 Guadalupe 84 25-sep-05 Andalucía

185 María Dolores 33 27-sep-05 Islas Canarias

186 Patricia 17 27-sep-05 Castilla y León

187 María Antonia 48 01-oct-05 Cataluña

188 Cinthia 19 01-oct-05 Islas Canarias

189 María deL Carmen 43 03-oct-05 Cataluña

190 Ana Isabel 38 12-oct-05 País Vasco

191 Aintzane 26 14-oct-05 País Vasco

192 Julia 77 14-nov-05 Galicia

193 Pilar 76 14-nov-05 Aragón

194 Dolores 33 15-nov-05 Comunidad Valenciana

195 Marioara 48 19-nov-05 Cataluña

196 Yolanda 30 29-nov-05 Cataluña

197 Clara Rosa 42 29-nov-05 Islas Canarias

198 Susana 20 03-nov-05 Andalucía

199 Aicha 38 08-nov-05 Ciudad Autónoma de Melilla

200 Ana 31 21-dic-05 Andalucía

2006

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

201 Piedad 39 01-ene-06 Andalucía

202 Khadouj 40 01-ene-06 Andalucía

203 Begoña 40 04-ene-06 País Vasco

204 Marie Margot 27 05-ene-06 Islas Baleares

205 Catalina 43 10-ene-06 Andalucía

206 Alicia 35 11-ene-06 Aragón

207 María Elena 32 23-ene-06 Comunidad de Madrid

208 María Vanessa 28 27-ene-06 Andalucía

209 Lydia 25 31-ene-06 Región de Murcia

210 Marta 28 03-feb-06 Cataluña

211 Monsterrat 34 04-feb-06 Andalucía

212 Dominga 51 04-feb-06 Cataluña

213 Ana Lucy 39 12-feb-06 Comunidad de Madrid

214 Flora 71 01-mar-06 Castilla-La Mancha

215 Benita 49 01-mar-06 Castilla y León

216 Isaura 30 14-mar-06 Principado de Asturias

217 Ana María 59 16-mar-06 Región de Murcia

218 Susana María 40 20-mar-06 Comunidad Valenciana

219 Carmen 37 21-mar-06 Cataluña

220 Nilda 36 27-mar-06 Comunidad Valenciana

221 María Emma 39 30-mar-06 Cataluña

222 Dionisia 65 30-mar-06 Comunidad de Madrid

223 Mujer finlandesa 65 03-abr-06 Andalucía

224 Elisa 74 10-abr-06 Islas Canarias

225 Susan Elizabeth 44 13-abr-06 Comunidad Valenciana

226 María José 39 21-abr-06 Castilla y León

227 María 35 26-abr-06 Andalucía

228 Pamela Liliana 35 05-may-06 Comunidad de Madrid

229 María Elena 43 09-may-06 Islas Canarias

230 Aouchina 40 19-may-06 Cataluña

231 María Antonia 36 20-may-06 Extremadura

232 María Idoia 39 28-may-06 País Vasco

233 Eva María 32 16-jun-06 Andalucía

234 Patricia 68 19-jun-06 Región de Murcia

235 Ana María 29 02-jul-06 Castilla y León

236 Lorodana 23 03-jul-06 País Vasco

237 Rosario 70 11-jul-06 Comunidad Valenciana

238 Desirée 22 13-jul-06 Principado de Asturias

239 Silvana Maribel 18 22-jul-06 Comunidad de Madrid

240 María Dolores 42 26-jul-06 Andalucía

241 Katarina 63 27-jul-06 Islas Baleares

242 Ana Isabel 39 30-jul-06 Castilla-La Mancha

243 María del Rosario 34 01-ago-06 Islas Canarias

244 María Dolores 49 02-ago-06 Andalucía

245 Ana Belén 28 03-ago-06 Castilla-La Mancha

246 Vanessa 26 06-ago-06 Castilla-La Mancha

247 Malia 33 15-ago-06 Cataluña

248 Janeth 32 20-ago-06 Cataluña

249 Rocío 19 20-ago-06 Andalucía

250 Carmen 54 26-ago-06 Andalucía

251 María Mercedes 35 29-ago-06 Cataluña

252 Lourdes 42 01-sep-06 Andalucía

253 Khadija 35 01-sep-06 Andalucía

254 Francisca 75 05-sep-06 Andalucía

255 Carmen 16 12-sep-06 Andalucía

256 Noura 29 01-oct-06 Islas Baleares

257 Sandra Soledad 30 08-oct-06 Cataluña

258 Lidón 34 10-oct-06 Comunidad Valenciana

259 Rocío 29 12-oct-06 Andalucía

260 Beatriz 38 12-oct-06 Andalucía

261 María de los Ángeles 74 16-oct-06 Comunidad Valenciana

262 Concepción 82 23-nov-06 Comunidad Valenciana

263 Concepción 43 25-nov-06 Andalucía

264 María Josefa 80 13-dic-06 Principado de Asturias

265 Motserrat 31 13-dic-06 Cataluña

266 Ana Belén 22 20-dic-06 Andalucía

267 Ana María 44 22-dic-06 Andalucía

268 María de los Ángeles 60 24-dic-06 Comunidad Valenciana

269 Beatriz 21 26-dic-06 Islas Canarias

2007

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

270 Lidia Mercedes 47 04-ene-07 Comunidad de Madrid

271 Celia Ignacia 32 05-ene-07 Cataluña

272 Rosario 37 20-ene-07 Castilla-La Mancha

273 Olimpia Ketti 38 27-ene-07 Islas Baleares

274 Rita de Cassia 37 29-ene-07 Castilla y León

275 María del Carmen 66 01-feb-07 Principado de Asturias

276 María del Carmen 50 04-feb-07 Galicia

277 Virtudes 34 07-feb-07 Comunidad Valenciana

278 Noelia 33 13-feb-07 Andalucía

279 Nadiya 25 14-feb-07 Comunidad de Madrid

280 Ángela 81 15-feb-07 Galicia

281 Gina Montserrat 35 19-feb-07 Comunidad de Madrid

282 Mercedes 58 23-feb-07 Cataluña

283 Carmen Karen 25 26-feb-07 Galicia

284 María Concepción 47 03-mar-07 Cataluña

285 Pilar 74 23-mar-07 País Vasco

286 Fátima 29 24-mar-07 Comunidad Valenciana

287 Crina Lucía 36 27-mar-07 Comunidad Valenciana

288 María Rocío 34 02-abr-07 Cataluña

289 Itziar 26 16-abr-07 Comunidad de Madrid

290 Flor María 30 19-abr-07 Comunidad Foral de Navarra

291 Laura 22 21-abr-07 Comunidad de Madrid

292 Consuelo 83 04-may-07 Andalucía

293 María José 41 07-may-07 Andalucía

294 Gina 42 07-may-07 Cantabria

295 Nicoleta 22 20-may-07 Andalucía

296 Sandra 19 28-may-07 Comunidad Valenciana

297 Ramona 29 30-may-07 Castilla-La Mancha

298 Davinia 24 30-may-07 Islas Canarias

299 Lucía 51 01-jun-07 Castilla-La Mancha

300 Asunción 35 02-jun-07 País Vasco

301 Isabel 43 04-jun-07 Región de Murcia

302 Rigmor 67 10-jun-07 Islas Canarias

303 Lucía 66 11-jun-07 Galicia

304 Ana Isabel 44 17-jun-07 Principado de Asturias

305 María Luisa 26 17-jun-07 Comunidad Valenciana

306 Nanci Paulina 30 21-jun-07 Castilla-La Mancha

307 Estrella 79 22-jun-07 Islas Canarias

308 Concepción 42 28-jun-07 Comunidad Valenciana

309 María de los Ángeles 31 10-jul-07 Región de Murcia

310 Aicha 46 10-jul-07 Ciudad Autónoma de Melilla

311 Milagros 46 15-jul-07 Castilla y León

312 María del Carmen 45 18-jul-07 Comunidad Valenciana

313 Velia 76 18-jul-07 Cataluña

314 Ana Mercedes 33 19-jul-07 Comunidad de Madrid

315 Nuria 47 29-jul-07 Cataluña

316 Jessica María 26 31-jul-07 Castilla-La Mancha

317 Edelmira 56 06-ago-07 Islas Canarias

318 Victoria 44 12-ago-07 Comunidad Valenciana

319 Sorina 20 20-ago-07 Comunidad Valenciana

320 Francisca 59 23-ago-07 Andalucía

321 Margaret Mary 65 25-ago-07 Islas Canarias

322 Maríalva 28 26-ago-07 Cataluña

323 Mónica 27 29-ago-07 Comunidad de Madrid

324 Ascensión 64 07-sep-07 Aragón

325 Jennifer 29 07-sep-07 Cataluña

326 Juana 57 14-sep-07 Cataluña

327 María Pilar Martina 53 15-sep-07 Aragón

328 Fuensanta 34 09-oct-07 Andalucía

329 Sara 32 13-oct-07 Andalucía

330 Rosa Natividad 48 20-oct-07 Comunidad de Madrid

331 Yadira Mirella 25 23-oct-07 Andalucía

332 Lidia 58 29-oct-07 Castilla y León

333 Shuwen 51 01-nov-07 Cataluña

334 Francieli Percila 69 03-nov-07 Comunidad de Madrid

335 Elena María de los Ángeles 28 11-nov-07 Cataluña

336 Yuyan 31 18-nov-07 Islas Canarias

337 Esvetlana 30 19-nov-07 Comunidad Valenciana

338 Basilia 76 21-nov-07 Cantabria

339 Marioly 28 28-nov-07 Cataluña

340 María Luz 43 16-dic-07 Galicia

2008

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATOO COMUNIDAD AUTÓNOMA

341 Deborah Jane 42 04-ene-08 Andalucía

342 Tatiana 30 05-ene-08 Comunidad Valenciana

343 Yolanda 44 17-ene-08 Comunidad de Madrid

344 Tatiele 20 18-ene-08 Comunidad Foral de Navarra

345 María Dolores 53 25-ene-08 Región de Murcia

346 Carmen 60 31-ene-08 Galicia

347 Ana 44 04-feb-08 Castilla-La Mancha

348 María Luisa 44 08-feb-08 Comunidad Valenciana

349 María Sagrario 48 14-feb-08 Comunidad de Madrid

350 Sophie Ivonne 44 15-feb-08 Islas Canarias

351 Alexandra 21 22-ene-08 Comunidad de Madrid

352 Laura 22 25-feb-08 Comunidad de Madrid

353 Virma 43 26-feb-08 Comunidad Valenciana

354 María Jesús 55 26-feb-08 Castilla y León

355 María Victoria 49 26-feb-08 Andalucía

356 Rebeca 25 02-mar-08 Cataluña

357 Hilaria 61 05-mar-08 Castilla y León

358 Juana 54 14-mar-08 Andalucía

359 Lidia 41 22-mar-08 Comunidad Valenciana

360 María Eugenia 37 02-abr-08 Comunidad de Madrid

361 Sylvina Jeannette 27 08-abr-08 Castilla-La Mancha

362 Gisele 33 10-abr-08 Aragón

363 Laura 19 22-abr-08 Comunidad Valenciana

364 Xiou 17 25-abr-08 Comunidad Valenciana

365 María Juana 67 10-may-08 Andalucía

366 María Jesús 38 10-may-08 Castilla y León

367 María Rosa 39 20-may-08 Cataluña

368 Ximena 27 06-jun-08 La Rioja

369 Fostine Marie 29 16-jun-08 Cataluña

370 Paulina 80 22-jun-08 Andalucía

371 Fátima 52 22-jun-08 Cataluña

372 Gabriela 32 28-jun-08 Comunidad de Madrid

373 Josefa 39 11-jul-08 Región de Murcia

374 María José 37 12-jul-08 Comunidad de Madrid

375 Eva 40 20-jul-08 Cataluña

376 Tanta 48 27-jul-08 La Rioja

377 María de León 37 31-jul-08 Principado de Asturias

378 Diana Gisela 20 04-ago-08 Cataluña

379 María 18 07-ago-08 Castilla y León

380 Estíbaliz 72 15-ago-08 País Vasco

381 Aellyka 25 17-ago-08 Galicia

382 Kristine 26 18-ago-08 Islas Canarias

383 Blanca Oliva 42 18-ago-08 Comunidad Valenciana

384 Margarita 64 20-ago-08 Comunidad Foral de Navarra

385 Natividad 53 31-ago-08 Comunidad de Madrid

386 Eki María 21 12-sep-08 Castilla y León

387 Laura 28 13-sep-08 Islas Baleares

388 Fuensanta 46 16-sep-08 Cataluña

389 María 42 22-sep-08 Castilla y León

390 Christine 65 23-sep-08 Comunidad de Madrid

391 Cecilia Natalia 25 28-sep-08 Andalucía

392 Karen Alive 35 27-sep-08 Comunidad Valenciana

393 Encarnación 34 01-oct-08 Andalucía

394 Vanessa 27 01-oct-08 Región de Murcia

395 Dorkass 26 05-oct-08 País Vasco

396 Rosa 27 10-oct-08 Andalucía

397 Natalia 50 11-oct-08 Comunidad de Madrid

398 María Puy 42 14-oct-08 Comunidad Foral de Navarra

399 Zhaoqin 37 21-oct-08 Andalucía

400 Martha Lidia 41 02-nov-08 Región de Murcia

401 Hortensia 72 05-nov-08 Comunidad de Madrid

402 María Teresa 43 09-nov-08 Galicia

403 Fabiola Mariana 30 10-nov-08 Galicia

404 Rocío 57 29-nov-08 Comunidad Valenciana

405 Rosario 25 30-nov-08 Galicia

406 Silvana 36 04-dic-08 Comunidad Valenciana

407 Gabriela Midonia Griselda 27 09-dic-08 Islas Canarias

408 Pilar 71 10-dic-08 Cataluña

409 María Mercedes 37 16-dic-08 Castilla-La Mancha

410 Anna 48 18-dic-08 Cataluña

411 María del Carmen 42 20-dic-08 Galicia

412 María 63 24-dic-08 Galicia

413 Adela 29 24-dic-08 Islas Canarias

414 Yaneth 24 28-dic-08 Islas Canarias

415 Hanifa 52 29-dic-08 Cataluña

416 Claritza 35 29-dic-08 País Vasco

2009

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

417 Orfa Enith 27 05-feb-09 Comunidad de Madrid

418 Cristina 29 10-feb-09 Andalucía

419 María Nieves 35 20-feb-09 Comunidad de Madrid

420 Juana María 35 20-feb-09 Andalucía

421 Concepción 55 26-feb-09 Andalucía

422 Francisca 65 06-mar-09 Comunidad Valenciana

423 María del Mar 26 15-mar-09 Cataluña

424 Fabiola del Socorro 37 21-mar-09 Comunidad Valenciana

425 María Izaskun 44 22-mar-09 País Vasco

426 María 44 23-mar-09 Andalucía

427 Isabel 75 03-abr-09 Extremadura

428 Yasmin Zamira 54 10-abr-09 País Vasco

429 Carmen Rosa 37 09-may-09 Islas Canarias

430 María 45 12-may-09 Andalucía

431 Emilia Esperanza 32 12-may-09 Islas Canarias

432 Francisca 43 20-may-09 Comunidad Valenciana

433 Weiyu 34 20-may-09 Cataluña

434 Isabel 20 26-may-09 Islas Canarias

435 Meryem 36 27-may-09 Cataluña

436 Avril Louise 20 29-may-09 Comunidad Valenciana

437 Natasa 20 31-may-09 Cataluña

438 María Teresa 31 03-jun-09 Cataluña

439 Dulce Nombre de María 79 13-jun-09 Comunidad de Madrid

440 María Paz 34 14-jun-09 Comunidad Valenciana

441 Maximina Rosario 55 15-jun-09 Islas Canarias

442 Nayrobys Yahaira 22 20-jun-09 Comunidad de Madrid

443 Isabel 58 01-jul-09 Andalucía

444 Ekram 23 15-jul-09 Ciudad Autónoma de Ceuta

445 María Luz 38 16-jul-09 Galicia

446 Eva María 33 25-jul-09 Castilla-La Mancha

447 María Estrella 48 28-jul-09 Región de Murcia

448 Catalina 52 28-jul-09 Andalucía

449 Ana Encarnación 66 03-ago-09 Andalucía

450 Ubaldina 75 07-ago-09 Galicia

451 Nadia 19 23-ago-09 Cataluña

452 Laura 22 25-ago-09 Galicia

453 Graciela 27 26-ago-09 Región de Murcia

454 María Robiria 42 30-ago-09 Cataluña

455 Isabel 45 03-sep-09 Andalucía

456 Elvira Rosario 34 06-sep-09 Comunidad Valenciana

457 Inmaculada 31 07-sep-09 Comunidad Valenciana

458 María Fernanda 31 12-sep-09 Islas Canarias

459 Gabriela Rocío 24 16-sep-09 Castilla y León

460 Nilda 27 21-sep-09 Cataluña

461 Heather Ann 58 04-oct-09 Comunidad Valenciana

462 Josefa 48 04-oct-09 Cataluña

463 Snezhana Balgdeva 40 09-oct-09 Islas Baleares

464 Reyes 36 12-oct-09 Cataluña

465 Ionela 26 16-oct-09 Andalucía

466 Carmen 61 23-oct-09 Andalucía

467 María Vanesa 34 02-nov-09 La Rioja

468 Herminia 67 03-dic-09 Andalucía

469 Nelva 19 03-dic-09 Comunidad de Madrid

470 Mercedes 80 15-dic-09 Comunidad Valenciana

471 Amelia 42 25-dic-09 Andalucía

472 Judita 24 28-dic-09 Andalucía

2010

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

473 Josefa 45 03-ene-10 Andalucía

474 Ivana 36 21-ene-10 Comunidad de Madrid

475 Juana María 42 21-ene-10 Islas Baleares

476 Viktorya 35 09-feb-10 Cataluña

477 Mayorie 26 18-feb-10 Andalucía

478 Malina Mladenova 25 18-feb-10 Comunidad de Madrid

479 Isabel 59 28-feb-10 Principado de Asturias

480 Isabel 27 04-mar-10 Castilla y León

481 Alla 36 15-mar-10 Islas Canarias

482 Julia Eulalia 57 19-mar-10 Andalucía

483 Carmen 48 28-mar-10 Andalucía

484 Cristina 33 27-mar-10 Cataluña

485 Teresa 60 28-mar-10 Comunidad Valenciana

486 Montserrat 53 28-mar-10 Castilla y León

487 Silvia Teresa 54 04-abr-10 Castilla y León

488 María Victoria 60 06-abr-10 Andalucía

489 Fatima Zhora 47 09-abr-10 Comunidad Valenciana

490 Emma 26 11-abr-10 Principado de Asturias

491 Vanesa Iris 30 11-abr-10 Aragón

492 María Alejandra 24 14-abr-10 Comunidad de Madrid

493 María Isabel 58 20-abr-10 Principado de Asturias

494 Irene 57 29-abr-10 Comunidad Valenciana

495 Alicia Grimaneza 36 10-may-10 Islas Canarias

496 Antonia 67 11-may-10 Región de Murcia

497 Fatna 31 13-may-10 Cataluña

498 Ana 49 17-may-10 Andalucía

499 Guadalupe 40 31-may-10 Andalucía

500 Farida 47 31-may-10 Cataluña

501 María Dolores 54 01-jun-10 Principado de Asturias

502 María Mercedes 36 04-jun-10 Andalucía

503 Mónica 32 06-jun-10 Cataluña

504 Irmgard Elisabeth 61 16-jun-10 Comunidad Valenciana

505 Inés Delfina 47 27-jun-10 Islas Canarias

506 Rafaela 41 01-jul-10 Andalucía

507 Felisa 63 03-jul-10 Castilla-La Mancha

508 Milagros 68 04-jul-10 Andalucía

509 Andrea Valeria 23 07-jul-10 Cataluña

510 Emese Krisztina 27 07-jul-10 Islas Canarias

511 Zhour 37 08-jul-10 Castilla-La Mancha

512 Sarah Marie 32 10-jul-10 Islas Canarias

513 Laila 48 16-jul-10 Cataluña

514 María del Carmen 49 17-jul-10 Islas Canarias

515 Carmen Cecilia 36 25-jul-10 Aragón

516 Amelia 42 15-ago-10 País Vasco

517 María Monserrat 43 26-ago-10 Galicia

518 Niscauris 29 02-sep-10 Cataluña

519 María Belén 42 09-sep-10 Castilla y León

520 Damiana 38 10-sep-10 Andalucía

521 Johana Elizabeth 28 14-sep-10 Principado de Asturias

522 María Rosa 34 15-sep-10 Galicia

523 Rocío 30 19-sep-10 Andalucía

524 Sabrina 38 25-sep-10 Cataluña

525 Rosario 33 26-sep-10 Comunidad Valenciana

526 Catalina 80 06-oct-10 Andalucía

527 Fatiha 37 11-oct-10 Andalucía

528 Rosa 26 11-oct-10 Comunidad Valenciana

529 Piedad 51 13-oct-10 Comunidad de Madrid

530 Saida 47 14-oct-10 Cataluña

531 María Dolores 42 24-oct-10 Cataluña

532 María del Carmen 39 03-nov-10 Andalucía

533 Anne Wanjiru 49 09-nov-10 Islas Baleares

534 Silvia 16 11-nov-10 Comunidad de Madrid

535 María Cristina 57 12-nov-10 Comunidad Valenciana

536 Lidia Esther 32 19-nov-10 Islas Canarias

537 Dolores Elvira 34 19-nov-10 Andalucía

538 Rosalia 77 28-nov-10 Comunidad de Madrid

539 Estefanía 23 04-dic-10 Comunidad Valenciana

540 Cristina 25 06-dic-10 País Vasco

541 Chunli 27 08-dic-10 Andalucía

542 Nadia 44 16-dic-10 Extremadura

543 Rosa María 43 17-dic-10 Cataluña

544 Yolanda 24 18-dic-10 Castilla-La Mancha

545 Alannah Catherine 31 20-dic-10 Comunidad de Madrid

2011

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

546 Ana María 49 12-ene-11 Castilla y León

547 Weili 29 13-ene-11 Andalucía

548 Carmen 54 18-ene-11 Comunidad de Madrid

549 Leidiyeni 34 26-ene-11 Región de Murcia

550 Julia 74 29-ene-11 Castilla-La Mancha

551 María Jesús 53 29-ene-11 Islas Baleares

552 Ramona 45 30-ene-11 Andalucía

553 Esther Julia 41 30-ene-11 Islas Canarias

554 Carmen 46 03-feb-11 Andalucía

555 Arianny 26 11-feb-11 Cataluña

556 Susana María 37 15-feb-11 Andalucía

557 Gigliola Carlin 30 17-feb-11 Comunidad Valenciana

558 María Montserrat 32 23-feb-11 Cataluña

559 Khadija 44 23-feb-11 Andalucía

560 Marilyn 55 07-mar-11 Comunidad de Madrid

561 Natividad 61 21-mar-11 Andalucía

562 Purificación 44 22-mar-11 Andalucía

563 Viorela Alexandra 19 04-abr-11 Comunidad de Madrid

564 Jeanella Mariuxi 22 05-abr-11 Comunidad Foral de Navarra

565 Mireia 29 12-abr-11 Comunidad Valenciana

566 Cándida 71 06-may-11 Cataluña

567 Arantxa 30 08-may-11 Andalucía

568 Marisol Consuelo 41 08-may-11 Comunidad de Madrid

569 Gloria 19 13-may-11 Galicia

570 Rosa María 38 14-may-11 Cataluña

571 Johanna Marlene 29 15-may-11 Andalucía

572 Miren Mendia 28 30-may-11 Comunidad de Madrid

573 Rosa María del Saliente 42 31-may-11 Andalucía

574 Inés 64 01-jun-11 Principado de Asturias

575 Teresa 82 01-jun-11 Comunidad Valenciana

576 Angélica del Pilar 29 03-jul-11 Aragón

577 Rosario 55 03-jul-11 País Vasco

578 Eliana 29 04-jul-11 Cataluña

579 Julia 30 17-jul-11 Comunidad Valenciana

580 Mónica 18 19-jul-11 Andalucía

581 Elena Florentina 26 22-jul-11 Comunidad Valenciana

582 Giovanna 37 25-jul-11 Comunidad de Madrid

583 Fructuosa 71 02-ago-11 Comunidad de Madrid

584 Deisy María 36 22-ago-11 País Vasco

585 María Isabel 71 26-ago-11 Castilla y León

586 Caridad 49 29-ago-11 Región de Murcia

587 Lucía 47 15-sep-11 Andalucía

588 Clementina 47 17-sep-11 Islas Canarias

589 Esther 38 18-sep-11 Comunidad Valenciana

590 Mina 39 21-sep-11 Comunidad Valenciana

591 María Dolores 71 23-sep-11 Andalucía

592 Salud 40 27-sep-11 Andalucía

593 Yvonne Philippine 78 08-oct-11 Comunidad Valenciana

594 Cristina 39 11-oct-11 Galicia

595 Mara 36 12-oct-11 Islas Canarias

596 Amaranta 29 13-oct-11 Principado de Asturias

597 Eunice 37 18-oct-11 Cataluña

598 Tatiana 29 02-nov-11 Aragón

599 Roxana Claudia 53 02-oct-11 Andalucía

600 Sabrina 31 04-nov-11 Cataluña

601 Silvia 41 27-nov-11 Cataluña

602 Fátima 39 08-dic-11 Comunidad de Madrid

603 Matilde 38 12-dic-11 Galicia

604 María 52 15-dic-11 Comunidad de Madrid

605 Yulia 33 26-dic-11 Andalucía

606 Inmaculada 28 27-dic-11 Andalucía

607 Nataliya 54 31-dic-11 Cataluña

2012

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

608 Antonia 57 03-ene-12 Cataluña

609 Carmen 80 07-ene-12 Extremadura

610 María Rosa 41 08-ene-12 Cataluña

611 Amparo 56 13-ene-12 Cataluña

612 Estrella 45 18-ene-12 Andalucía

613 Anna 33 21-ene-12 Cataluña

614 Manpreet 26 24-ene-12 Cataluña

615 Rhimo 51 27-ene-12 Cataluña

616 Elisa 49 04-feb-12 Comunidad Valenciana

617 Rosa Dina 42 27-feb-12 Comunidad de Madrid

618 Julia 65 02-mar-12 Galicia

619 Caridad de los Ángeles 39 25-mar-12 País Vasco

620 Nicole 28 14-abr-12 Islas Canarias

621 Rosario 25 14-abr-12 Andalucía

622 Ana María 54 15-abr-12 Andalucía

623 Juventina 74 24-abr-12 Comunidad de Madrid

624 Carmen 25 02-may-12 Comunidad Valenciana

625 María Jesús 77 11-may-12 Castilla-La Mancha

626 Mercedes 48 12-may-12 Andalucía

627 Ioana Elisabeta 28 04-jun-12 Comunidad Valenciana

628 Encarnación 70 08-jun-12 Cataluña

629 Yajaira Michel 73 13-jun-12 Cataluña

630 Ana María 22 17-jun-12 Andalucía

631 Bolivia Elisabeth 40 19-jun-12 Comunidad Valenciana

632 María del Rosario 28 20-jun-12 Principado de Asturias

633 Elisabeth 64 23-jun-12 Cataluña

634 Iria 28 25-jun-12 Galicia

635 Josefa 63 28-jun-12 Islas Baleares

636 Vanesa 27 29-jun-12 Aragón

637 María Remedios 42 20-jul-12 Islas Canarias

638 María Alicia 56 22-jul-12 Comunidad de Madrid

639 María Magdalena 53 24-jul-12 Comunidad Valenciana

640 María Marina 28 07-ago-12 Castilla-La Mancha

641 Neriman Halil 32 18-ago-12 Comunidad de Madrid

642 Carolina 38 04-sep-12 Comunidad Valenciana

643 Eva 34 09-sep-12 Cataluña

644 María 29 01-oct-12 Castilla y León

645 Concepción 46 08-oct-12 Cataluña

646 Sandra 66 10-oct-12 Andalucía

647 Inge Gisela Freifrau 28 13-oct-12 Islas Baleares

648 Almudena 32 13-oct-12 Castilla-La Mancha

649 María Sol 70 15-oct-12 Galicia

650 Pamela 13 20-oct-12 Comunidad de Madrid

651 Malika 63 05-nov-12 Comunidad de Madrid

652 Yulmer Josefina 27 07-nov-12 Castilla-La Mancha

653 Rosa del Mar 42 17-nov-12 Castilla y León

654 Antonia 19 18-nov-12 Andalucía

655 María Teresa 65 27-nov-12 País Vasco

656 Isabel 77 30-nov-12 Andalucía

657 Ana 43 03-dic-12 Cataluña

658 Francisca 75 08-dic-12 Cataluña

659 María Matilde 42 21-dic-12 Galicia

2013

NOMBRE EDAD FECHA ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

660 Raquel 33 03-ene-13 Comunidad Valenciana

661 Thi Thanh Tam 38 20-ene-13 Comunidad de Madrid

662 Larisa 35 24-ene-13 Comunidad Valenciana

663 Eleuteria 28 30-ene-13 Castilla-La Mancha

664 Margalida 50 01-feb-13 Islas Baleares

665 María del Pilar 28 06-feb-13 Castilla-La Mancha

666 Guacimara 31 18-feb-13 Islas Canarias

667 Agniesara 35 20-feb-13 Aragón

668 Sonia 31 10-mar-13 Comunidad de Madrid

669 Petra 37 17-mar-13 Andalucía

670 María Eugenia 45 18-mar-13 Cataluña

671 María del Carmen 65 22-mar-13 Comunidad de Madrid

672 Rosa María 46 27-mar-13 Comunidad Valenciana

673 Inmaculada 33 28-mar-13 Comunidad Valenciana

674 Elena 37 29-mar-13 Galicia

675 Soledad 34 31-mar-13 Islas Baleares

676 Nicolasa 72 18-abr-13 Andalucía

677 María Asunción 63 19-abr-13 Castilla y León

678 Helena 39 20-abr-13 Comunidad de Madrid

679 María del Salvador 68 24-abr-13 Comunidad de Madrid

680 Ilham 26 30-abr-13 Cataluña

681 Meredes Gema 42 30-abr-13 Aragón

682 Gema Diana 39 06-may-13 Comunidad de Madrid

683 María 19 21-may-13 Andalucía

684 Isabel 51 22-may-13 Castilla y León

685 Amagoia 26 23-may-13 País Vasco

686 Loida Germina 30 23-may-13 Cantabria

687 Dolores 54 30-may-13 Andalucía

688 Miriam 21 12-jun-13 Andalucía

689 Ines Remedios 81 16-jun-13 Andalucía

690 Ángela María 29 10-jul-13 Andalucía

691 Ángela del Carmen 31 15-jul-13 Islas Canarias

692 Catalina 69 04-ago-13 Extremadura

693 Isabel 83 17-ago-13 Principado de Asturias

694 Valya 44 04-sep-13 Comunidad de Madrid

695 Daniela 21 04-sep-13 Castilla y León

696 Manuela 52 12-sep-13 Comunidad Valenciana

697 María Fátima 48 14-sep-13 Galicia

698 María Cruz 44 20-sep-13 Castilla y León

699 Estefanía 26 23-sep-13 Andalucía

700 Belgica Amada 38 28-sep-13 Comunidad de Madrid

701 Alba 32 30-sep-13 Cataluña

702 María Ángeles 27 01-oct-13 Comunidad Valenciana

703 Sorina 14 07-oct-13 Comunidad Valenciana

704 Carolina Diana Carmen 48 09-oct-13 Castilla-La Mancha

705 Hayat 26 21-oct-13 Andalucía

706 María Rosario 52 28-oct-13 Comunidad Valenciana

707 Andrea Nieves 40 02-nov-13 Castilla-La Mancha

708 Rosario Carmen 66 05-nov-13 Andalucía

709 Eva 36 12-nov-13 Andalucía

710 Concepción 44 23-nov-13 Comunidad de Madrid

711 Empar 26 27-nov-13 Comunidad Valenciana

712 Judit 37 21-dic-13 Cataluña

713 María Isabel 45 26-dic-13 Galicia

2014

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

714 Nuria 43 05-ene-14 Cataluña

715 María José 45 13-ene-14 Galicia

716 María Ángeles 46 14-ene-14 Andalucía

717 María Zulay 37 15-ene-14 Islas Canarias

718 Patricia 28 15-ene-14 Comunidad de Madrid

719 Lucina Hanna 51 28-ene-14 Cataluña

720 Dolores 59 30-ene-14 Comunidad Valenciana

721 María Luisa 50 01-feb-14 Cataluña

722 Alicia 58 14-feb-14 Comunidad Valenciana

723 María Luisa 37 23-feb-14 Galicia

724 Mercedes 76 26-feb-14 Cataluña

725 Nuria 43 26-feb-14 Comunidad de Madrid

726 Ana Isabel 47 05-mar-14 Andalucía

727 Josefa 76 06-mar-14 Andalucía

728 Olha Yuriyiuna 39 07-mar-14 Islas Baleares

729 María José 49 17-mar-14 Comunidad de Madrid

730 Andina Reges 35 17-mar-14 País Vasco

731 Fátima 63 18-mar-14 Ciudad Autónoma de Melilla

732 María Henar 32 27-mar-14 Castilla y León

733 María Dolores 54 28-mar-14 Cataluña

734 Piedad 44 04-abr-14 Cataluña

735 Ana 83 04-abr-14 Cataluña

736 Raquel 42 06-abr-14 Andalucía

737 María Elena 71 24-abr-14 Galicia

738 María Belén 43 30-abr-14 Galicia

739 Hanae 23 05-may-14 Comunidad de Madrid

740 Maríana 32 31-may-14 Andalucía

741 María Araceli 60 07-jun-14 Andalucía

742 María Rosa 45 09-jun-14 Islas Baleares

743 Ena 63 24-jun-14 Castilla y León

744 Isabel 47 23-jul-14 Islas Baleares

745 Verónica 24 29-jul-14 Andalucía

746 Sara 81 29-jul-14 Galicia

747 María del Carmen 41 02-ago-14 Andalucía

748 María Yolanda 39 02-ago-14 Comunidad Valenciana

749 Ana María 37 08-ago-14 Andalucía

750 Verónica Ana 39 14-ago-14 Comunidad de Madrid

751 Mónica 38 25-ago-14 Galicia

752 Esperanza 87 25-ago-14 Comunidad Valenciana

753 Emilia 48 27-ago-14 Cataluña

754 Gemma 45 28-ago-14 Cataluña

755 Antonia María 62 04-sep-14 Andalucía

756 Rosemary 76 15-sep-14 Comunidad Valenciana

757 Gisele 28 03-oct-14 Cataluña

758 Susana 45 26-oct-14 Comunidad Valenciana

759 Rosa Lidia 42 03-nov-14 País Vasco

760 Andrea 45 10-nov-14 Cataluña

761 Hajiratou 32 17-nov-14 Cataluña

762 Zunilda 32 22-nov-14 Cataluña

763 Adolfina 32 25-nov-14 Comunidad de Madrid

764 Hanan 19 02-dic-14 Ciudad Autónoma de Melilla

765 Ana María 37 08-dic-14 Comunidad Valenciana

766 Rosa Ana 38 08-dic-14 Castilla y León

767 María Luz 58 10-dic-14 País Vasco

768 Liliana María 36 18-dic-14 Comunidad de Madrid

2015

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

769 Teresa 70 12-ene-15 Comunidad Valenciana

770 Gisela Gertrud Anna 69 18-ene-15 Comunidad Valenciana

771 Sandra 39 21-ene-15 Cataluña

772 Egle 39 04-feb-15 Andalucía

773 Susana 36 12-feb-15 Comunidad Valenciana

774 Hanane 43 09-mar-15 Comunidad Valenciana

775 Tamara 23 11-mar-15 Extremadura

776 Davinia 30 29-mar-15 Andalucía

777 Mónica 24 30-mar-15 Cataluña

778 Ana María 29 02-abr-15 País Vasco

779 Francisca María 47 03-may-15 Andalucía

780 María Isabel 65 08-may-15 Galicia

781 Gemma 48 14-may-15 Comunidad Valenciana

782 Encarnación 41 15-may-15 Comunidad de Madrid

783 María Águila 50 03-jun-15 Andalucía

784 María Ángeles 40 13-jun-15 Cantabria

785 Anne Christina 40 21-jun-15 Andalucía

786 Rachida 36 22-jun-15 Castilla y León

787 Verónica 41 26-jun-15 Cataluña

788 Felicidade Rosa 30 03-jul-15 Principado de Asturias

789 Beatriz 68 05-jul-15 Galicia

790 Ancuta Ileana 22 08-jul-15 Comunidad de Madrid

791 Laura 27 10-jul-15 Islas Canarias

792 Anneline Therese 34 11-jul-15 Cataluña

793 Rosario 60 14-jul-15 Andalucía

794 María Sonia 48 17-jul-15 Principado de Asturias

795 Gemma 42 29-jul-15 Islas Baleares

796 Dolores 33 31-jul-15 Comunidad Valenciana

797 Maryna 46 05-ago-15 Cataluña

798 Olga 34 08-ago-15 Cataluña

799 Maryna 44 12-ago-15 Castilla-La Mancha

800 Márquez Hidalgo 23 12-ago-15 Andalucía

801 Leire 67 17-ago-15 País Vasco

802 Antonia 43 27-ago-15 Andalucía

803 Divina 46 06-sep-15 Galicia

804 Fuensanta 42 17-sep-15 Comunidad Valenciana

805 María Almudena 39 05-oct-15 País Vasco

806 Maimona 23 05-oct-15 Región de Murcia

807 Silvina 34 05-oct-15 Galicia

808 Carmen María 33 06-oct-15 Castilla y León

809 María Iris 35 22-oct-15 Islas Canarias

810 Conchi 38 24-oct-15 Galicia

811 María José 71 29-oct-15 Galicia

812 Constantina 42 01-nov-15 Comunidad Valenciana

813 María Antonia 28 07-nov-15 Andalucía

814 Elvira 45 08-nov-15 Comunidad Valenciana

815 Isabel Asunción 65 09-nov-15 Principado de Asturias

816 María del Carmen 45 12-nov-15 Andalucía

817 Eva María 42 14-nov-15 Andalucía

818 Svetoslava 32 14-nov-15 Comunidad de Madrid

819 Ramona 58 05-dic-15 Andalucía

820 María del Castillo 37 09-dic-15 Andalucía

821 Yessica Paola 24 09-dic-15 Islas Canarias

822 Nancy Lorena 44 11-dic-15 Comunidad de Madrid

823 Coral 44 16-dic-15 Aragón

824 Mónica 36 23-dic-15 Comunidad Valenciana

825 Marina 69 29-dic-15 Galicia

826 Caridad 79 29-dic-15 Galicia

827 Dina 25 31-dic-15 Andalucía

828 Anna 31 31-dic-15 Comunidad Valenciana

2016

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

829 Mariana Carmen 43 04-ene-16 Comunidad de Madrid

830 Silvia 33 05-ene-16 Castilla-La Mancha

831 Mirela 21 07-ene-16 Extremadura

832 Isabel Laureana 59 11-ene-16 Castilla-La Mancha

833 Lucinda Marina 43 13-ene-16 Cataluña

834 María 73 22-ene-16 Comunidad Valenciana

835 Lisa Jane 49 23-ene-16 Islas Baleares

836 Ascensión 46 27-ene-16 Principado de Asturias

837 Ana 40 11-feb-16 Galicia

838 Henriette 71 12-feb-16 Andalucía

839 Francisca 71 13-feb-16 Comunidad Valenciana

840 Soraya 37 22-feb-16 Aragón

841 Victoria 19 11-mar-16 Islas Baleares

842 Silvia 35 14-mar-16 Principado de Asturias

843 Tatiana 24 09-abr-16 Galicia

844 María del Carmen 48 12-abr-16 Comunidad Valenciana

845 Cristina 37 14-abr-16 Cataluña

846 Yolanda 48 17-abr-16 Castilla y León

847 Rosario 72 08-may-16 Aragón

848 Marina Candelaria 51 11-may-16 Islas Canarias

849 Katherin Jissela 23 16-may-16 Comunidad de Madrid

850 Lucia 47 29-may-16 Islas Baleares

851 Je 32 01-jun-16 Andalucía

852 María Aranzazu 40 11-jun-16 Cataluña

853 Teresa 47 02-jul-16 Andalucía

854 Karla Belén 21 10-jul-16 Ciudad Autónoma de Melilla

855 Alexandra Rodica 27 11-jul-16 Aragón

856 Benita 50 17-jul-16 Castilla y León

857 Kristina 43 20-jul-16 Comunidad Valenciana

858 María Aranzazu 51 23-jul-16 País Vasco

859 Xue Sandra 34 08-ago-16 Islas Baleares

860 Johana Bertina 32 17-ago-16 Comunidad Valenciana

861 Juana 56 21-ago-16 Islas Canarias

862 Jean May Evelyn 58 23-ago-16 Islas Canarias

863 Florentina 32 15-sep-16 Cataluña

864 Ada Graciela 34 17-sep-16 Islas Baleares

865 Mónica 32 06-oct-16 Castilla y León

866 Stefany María 26 16-oct-16 Andalucía

867 María Isabel 51 20-oct-16 Castilla y León

868 Jaqueline Suzzanne G. 75 28-oct-16 Comunidad Valenciana

869 Yolanda 50 02-nov-16 Castilla y León

870 Celia 56 16-nov-16 Islas Baleares

871 Juana 53 17-nov-16 Castilla y León

872 Alia 27 24-nov-16 Comunidad de Madrid

873 Sara 35 28-nov-16 Andalucía

874 Ana María 25 17-dic-16 Galicia

875 Elena Mihaela 30 18-dic-16 Galicia

876 María del Carmen 45 18-dic-16 Cataluña

877 Victoria 57 19-dic-16 Cataluña

2017

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

878 Matilde Teresa 40 01-ene-17 Comunidad de Madrid

879 María Estefanía 26 01-ene-17 Comunidad de Madrid

880 Blanca Esther 48 14-ene-17 Comunidad Foral de Navarra

881 Antonia 33 15-ene-17 Andalucía

882 Julissa Denisse 40 27-ene-17 Castilla-La Mancha

883 Virginia 55 29-ene-17 Galicia

884 Cristina 38 06-feb-17 Castilla-La Mancha

885 Carmen 79 07-feb-17 Cataluña

886 Laura 26 11-feb-17 Castilla-La Mancha

887 Ana Belén 46 13-feb-17 Castilla-La Mancha

888 Lucymai 79 19-feb-17 Comunidad Valenciana

889 María José 51 20-feb-17 Galicia

890 Dolores 47 21-feb-17 Comunidad Valenciana

891 Gloria Amparo 48 21-feb-17 Comunidad Valenciana

892 Ledy Juliana 34 21-feb-17 Cataluña

893 Natividad 91 22-feb-17 Extremadura

894 Erika Lorena 32 01-mar-17 Comunidad de Madrid

895 Ana María 42 29-mar-17 Castilla-La Mancha

896 Yurena de las Nieves 23 31-mar-17 Islas Canarias

897 María Victoria 44 01-abr-17 Islas Canarias

898 Andra Violeta 25 10-abr-17 Andalucía

899 María del Rosario 39 16-abr-17 Andalucía

900 Rosa María 45 21-abr-17 Cataluña

901 Raquel 45 02-may-17 Comunidad de Madrid

902 Eliana 27 12-may-17 Comunidad de Madrid

903 Marisel 48 20-may-17 Cataluña

904 Valentina 38 27-may-17 Comunidad de Madrid

905 Susana 55 27-may-17 Comunidad de Madrid

906 Beatriz 31 28-may-17 Región de Murcia

907 Encarnación 55 13-jun-17 Andalucía

908 Encarnación 39 24-jun-17 Andalucía

909 Fadoua 30 25-jun-17 Cataluña

910 María del Carmen 66 15-jul-17 Andalucía

911 Irina 38 16-jul-17 Comunidad Valenciana

912 María Raquel 62 02-ago-17 Comunidad de Madrid

913 Ana Belén 37 05-ago-17 Islas Canarias

914 Catalina 48 16-ago-17 Región de Murcia

915 María Sofía 41 24-ago-17 Extremadura

916 Rosa María 20 25-sep-17 Región de Murcia

917 Noelia Noemí 32 28-sep-17 País Vasco

918 Ana Belén 25 01-oct-17 País Vasco

919 Ingrid Melissa Luisa Felicita 45 03-oct-17 Cataluña

920 María 66 14-oct-17 Cataluña

921 María del Pilar 38 22-oct-17 Andalucía

922 Lilibet 28 31-oct-17 Islas Canarias

923 Jessica 28 08-nov-17 Comunidad Valenciana

924 Katharina 31 24-nov-17 Comunidad Valenciana

925 Maricica 53 30-nov-17 Comunidad Valenciana

926 Andrea 20 23-dic-17 Comunidad Valenciana

927 Kenia 30 25-dic-17 Cataluña

928 Aránzazu 37 28-dic-17 Castilla-La Mancha

2018

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

929 Yenny Sofía 46 19-ene-18 Islas Canarias

930 María del Pilar 56 04-feb-18 Andalucía

931 María Adela 44 12-feb-18 Andalucía

932 María Paz 43 06-mar-18 Principado de Asturias

933 Celia 90 28-ene-18 Castilla-La Mancha

934 Dolores 41 24-mar-18 Castilla-La Mancha

935 María del Carmen 48 30-mar-18 Andalucía

936 Patricia 40 09-abr-18 Cataluña

937 Doris 39 11-abr-18 Región de Murcia

938 María José 43 20-abr-18 País Vasco

939 Silvia 34 29-abr-18 Castilla y León

940 María del Mar 21 10-may-18 Andalucía

941 María Soledad 49 08-jun-18 Islas Canarias

942 Josefa 43 17-jun-18 Andalucía

943 Francisca J. 40 18-jun-18 Cataluña

944 María Magdalena 47 18-jun-18 Galicia

945 Raquel 37 25-jun-18 Aragón

946 María Isabel 84 06-jul-18 Principado de Asturias

947 Martha Josefina 47 05-jul-18 Comunidad de Madrid

948 Cristina 24 07-jul-18 Andalucía

949 Ati 48 09-jul-18 Comunidad de Madrid

950 María Judite 53 18-jul-18 Galicia

951 María Isabel 62 24-jul-18 Castilla y León

952 María Paz 78 06-ago-18 Cataluña

953 Heidi Johanna 26 13-ago-18 Comunidad de Madrid

954 Leire 20 14-ago-18 Andalucía

955 Ana Belén 50 19-ago-18 Galicia

956 María Estela 35 23-ago-18 Cataluña

957 Ivanka Petrova 60 27-ago-18 Comunidad Valenciana

958 Natalya 38 25-ago-18 Comunidad Foral de Navarra

959 María Dolores 68 06-sep-18 Aragón

960 Yesica 29 09-sep-18 Principado de Asturias

961 Eva 35 08-sep-18 Comunidad Valenciana

962 Jhoes Esther 32 10-sep-18 Comunidad de Madrid

963 María 71 15-sep-18 Cataluña

964 María de los Ángeles 41 21-sep-18 Andalucía

965 Nuria 39 25-sep-18 Andalucía

966 Maguette 25 25-sep-18 País Vasco

967 Manuela 44 27-sep-18 Andalucía

968 Ana María 48 06-oct-18 Cataluña

969 Aicha 28 24-sep-18 Andalucía

970 María José 67 11-oct-18 Comunidad de Madrid

971 Fátima 35 23-oct-18 Andalucía

972 Yolanda 50 23-oct-18 Comunidad Foral de Navarra

973 Sacramento 36 16-nov-18 Islas Baleares

974 Rokhaya 42 25-nov-18 Aragón

975 Susana 57 15-dic-18 Cataluña

2019

NOMBRE EDAD FECHA DEL ASESINATO COMUNIDAD AUTÓNOMA

976 Rebeca Alexandra 26 3-ene-19 Cantabria

977 Leonor 47 12-ene-19 Andalucía

978 Ermelinda 95 14-ene-19 Castilla y León

979 María Soledad 47 16-ene-19 Islas Canarias

980 Rebeca Pilar 47 17-ene-19 Aragón

981 Rosa 66 26-ene-19 Andalucía

982 Kellyn 17 30-ene-19 Cataluña

983 Rosa María 60 3-feb-19 Islas Canarias

984 Daria 22 7-feb-19 Comunidad de Madrid

985 Sheila 29 9-feb-19 Comunidad Valenciana

986 Estrella 63 8-mar-19 Comunidad de Madrid

987 Antonia 58 9-mar-19 Andalucía

988 María José 43 10-mar-19 Galicia

989 María del Carmen 38 25-mar-19 Comunidad de Madrid

990 Andrea 39 1-abr-19 Comunidad Valenciana

991 Nalea 26 6-abr-19 Comunidad Valenciana

992 María Birgitta 42 11-abr-19 Islas Canarias

993 Irene 44 20-abr-19 Cataluña

994 Silvia 39 23-abr-19 Islas Canarias

995 Juana 46 01-may-19 Madrid

996 María Lourdes 41 09-may-19 Murcia

997 Jessyca Fernanda 39 30-may-19 Islas Canarias

998 Piedad 50 03-jun-19 Andalucía

999 Beatriz 29 10-jun-19 Comunidad Valenciana

1.000 Ana Lucía 49 14-jun-2019 Andalucía