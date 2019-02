Miles de estudiantes belgas de todas las edades tomaron este jueves las calles de Bruselas en la quinta manifestación estudiantil convocada en lo que va de año para exigir al Gobierno que tome medidas que contrarresten los efectos del cambio climático.

"Si falto a clase es porque el planeta se seca" o "¿Para qué me sirve estudiar la conjugación de los verbos en futuro si no voy a tener?" son algunos de los enunciados que podían leerse en las pancartas de los estudiantes, que no perdían ninguna ocasión de corear al unísono cualquier proclama a favor de un mundo más verde.