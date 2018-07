Decenas de miles de personas protagonizaron hoy multitudinarias protestas en el centro de Londres y en todo el Reino Unido para decir, "alto y claro", al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no es bienvenido" al país, donde efectúa su primera visita oficial.

"Say it loud, say it proud, Donald Trump's not welcome here" ("Dilo alto y claro, Donald Trump no es bienvenido aquí") fue el cántico que más veces se repitió en las manifestaciones que inundaron hoy la capital británica, las cuales, desde primera hora de la mañana, obligaron a cerrar las principales arterias de la ciudad.