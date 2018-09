La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha dicho hoy que ha sido "transparente y honesta", que no cometió ninguna irregularidad al cursar el máster y que presenta su dimisión para que su situación no influya en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una breve comparecencia en el Ministerio de Sanidad, Montón ha ha insistido en su honestidad: "No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila".