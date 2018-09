La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón ha afirmado hoy que sería "injusto" dimitir por "algo que no he hecho" porque no sería "una decisión correcta" al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.

En una entrevista con la Cadena Ser, Montón ha aseverado que está hablando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en todo momento", así como con la vicepresidenta, Carmen Calvo.