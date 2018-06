El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó hoy que su país no abrirá sus puertos al barco Aquarius de una ONG francesa y con 629 inmigrantes a bordo y acusó a Italia de poner en peligro a estas personas y no respetar la reglas internacionales al no dejarles desembarcar.

Muscat publicó en su perfil de Twitter "que Malta está respetando sus obligaciones internacionales no dejando entrar al barco en sus puertos y que continuará, en los posible, efectuando las evacuaciones médicas individuales en situaciones de emergencia".