El líder opositor y bloguero anticorrupción ruso, Alexéi Navalni, denunció hoy que las autoridades le han prohibido salir del país, por lo que no podrá asistir a la lectura de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre su caso, prevista el 15 de noviembre en Estrasburgo.

"Los guardias de frontera me dicen que tengo prohibido abandonar el país. Hay una carta que me lo prohíbe pero no se explica por qué", escribió Navalni en Twitter.