La periodista madrileña Nieves Herrero ha promocionado en Santiago de Compostela su libro "Esos días azules" (Ediciones B), una novela que indaga en la figura de Pilar de Valderrama, la mujer tras la musa de Antonio Machado.

"Deseo reivindicar que Guiomar existió. No fue una entelequia del poeta, no fue un recurso literario para sus poesías. No. Guiomar fui yo", así reveló la protagonista su romance con el poeta al final de sus días y así lo refleja la escritora al principio de su obra.