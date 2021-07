Porto do Son (A Coruña)

3 jul. 2021

El pescador gallego Rogelio Santos, posa en su barco en el puerto de Porto do Son, en A Coruña. Rogelio se ha convertido en un "influencer" por los vídeos que cuelga en Youtube, orientados a la conservación del medio ambiente y divulgación y por lo que ha sido premiado por la Guardia Civil. EFE/Lavandeira jr

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se fijó en un marinero gallego, Rogelio Santos, por los vídeos que cuelga en Youtube. Quiso condecorarlo por su sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente. Cuando él recibió la llamada, lo primero que pensó fue: "¿Qué habré hecho?"

No, no se trataba de una infracción. Primero se comunicó con él una agente del puesto de Porto do Son (A Coruña), municipio en el que Roge está censado, pues vive con su madre viuda en el lugar de Queiruga, y, como él se asustó, ella estuvo avispada, comprendió qué era lo que este vecino se había imaginado y enseguida le dijo que su única pregunta era si podía facilitar su número de teléfono a un comandante de Madrid.