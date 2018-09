El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que EH Bildu no condicionará el acuerdo para la reforma del autogobierno y que se equivoca si piensa que tiene al PNV de "rehén" por el acuerdo alcanzado en la ponencia parlamentaria.

"EH Bildu que no se suba a la parra porque no le vamos a dejar. Si ha pensado que nos va a tener de rehenes se equivoca, no le vamos a dejar condicionar un acuerdo si es bueno y de integración", ha declarado Ortuzar en una entrevista al diario Deia que se publica hoy, el día que el PNV celebra su fiesta anual.