El precandidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha defendido hoy en Jaén un "proyecto unitario en el que todo el mundo cabe, y en el que si yo gano nadie pierde".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con un grupo de militantes del PP de Jaén, Casado ha asegurado que cuenta "con todos, no para hacer lo mismo, sino para mejorar y para volver a ser el gran partido de once millones de votos que no dependa ni de mociones de censura ni de bisagras nacionalistas ni de partidos oportunistas".