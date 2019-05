El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, en una entrevista publicada hoy por el diario "El Mundo", afirma que la campaña para las elecciones generales "fue un acierto" y recuerda que él tiene "mandato para cuatro años".

"El error que yo cometí fue no ver que el PP es el rival verdadero de Vox y Ciudadanos, y no (Pedro) Sánchez. De eso no me di cuenta hasta la noche electoral", asegura el líder de los "populares".