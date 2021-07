El infierno llegó a la vida de María cuando sólo tenía 27 años. Víctima de malos tratos, su marido la separó de sus dos hijos y la echó de casa. Se fue a vivir con su hermana, que la vendió a una mafia y durante 10 meses fue obligada a ejercer la prostitución bajo amenaza de muerte.

"Me pegaron, me violaron y me amenazaron con matar a mis hijos", relata a Efe María (nombre inventado), una mujer rumana que ahora, cinco años después de poder escapar de la trata, ha rehecho su vida en España, gracias a Adoratrices, una entidad religiosa que presta atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.