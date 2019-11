La 'número dos' de la lista del PP en Madrid, Ana Pastor, ha terciado este jueves en el debate protagonizado por su compañera de partido Cayetana Álvarez de Toledo sobre la calificación jurídica entre el abuso sexual y la violación y ha opinado que "cuando no hay consentimiento es violación".

En el debate electoral en La Sexta, Pastor ha garantizado que esta es la opinión de todo el PP, también de Álvarez de Toledo, quien en un anterior debate la semana pasada aseguró en que "no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no".