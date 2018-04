El expresidente catalán Carles Puigdemont, en libertad bajo fianza en Alemania, afirma en una entrevista publicada hoy en la revista británica "The Times Magazine" que afronta su situación como "provisional" y prefiere no trazar planes de "futuro".

"La opción más realista es no tener un plan para el futuro. En el peor caso, seré extraditado a España. Eso significa que mi futuro estará claro: décadas en la cárcel. Si no, probablemente pasaré muchos años en el exilio", dijo Puigdemont al suplemento del diario "The Times".